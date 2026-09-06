La Fiorentina precipita in una crisi profonda dopo la terza sconfitta nelle prime tre giornate, un evento che non si verificava dalla stagione 1935-36. I viola hanno segnato appena un gol e ne hanno subiti nove, perdendo per la seconda volta consecutiva al Franchi. Al termine del 2-1 contro il Torino, la Curva Fiesole ha contestato duramente squadra e allenatore, chiedendo maggiore impegno e intonando il coro «Salta la panchina». La società, però, esclude per il momento riflessioni sul futuro di Fabio Grosso.

Il Torino, organizzato e disciplinato, ha dominato una Fiorentina apparsa senza gioco, anima e idee. I viola hanno sfiorato il vantaggio al secondo minuto, quando Perri ha respinto il tiro di Mastantuono e Fortini ha salvato sulla linea la successiva conclusione di Njie. Da quel momento, però, la squadra si è spenta, lasciando il controllo della partita ai granata. Soltanto una grande parata di De Gea su Mandragora ha permesso di chiudere il primo tempo sullo 0-0.

Nella ripresa Grosso ha inserito Gnonto e Atta, passando al 4-2-3-1. La Fiorentina è andata in vantaggio grazie a un errore di Perri sulla conclusione dalla distanza di Pellegrino, mentre poco dopo il portiere granata ha evitato il raddoppio su Atta. Il Torino ha quindi reagito: Mandragora ha pareggiato con un potente sinistro da fuori area e Adams ha completato la rimonta, trasformando il brutto avvio viola in un autentico incubo. Lo scrive il Corriere dello Sport.