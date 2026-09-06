La società, però, esclude per il momento riflessioni sul futuro di Fabio Grosso
VIDEO - Grosso: "Mi prendo le responsabilità. Firenze non merita questo"
La Fiorentina precipita in una crisi profonda dopo la terza sconfitta nelle prime tre giornate, un evento che non si verificava dalla stagione 1935-36. I viola hanno segnato appena un gol e ne hanno subiti nove, perdendo per la seconda volta consecutiva al Franchi. Al termine del 2-1 contro il Torino, la Curva Fiesole ha contestato duramente squadra e allenatore, chiedendo maggiore impegno e intonando il coro «Salta la panchina». La società, però, esclude per il momento riflessioni sul futuro di Fabio Grosso.
Il Torino, organizzato e disciplinato, ha dominato una Fiorentina apparsa senza gioco, anima e idee. I viola hanno sfiorato il vantaggio al secondo minuto, quando Perri ha respinto il tiro di Mastantuono e Fortini ha salvato sulla linea la successiva conclusione di Njie. Da quel momento, però, la squadra si è spenta, lasciando il controllo della partita ai granata. Soltanto una grande parata di De Gea su Mandragora ha permesso di chiudere il primo tempo sullo 0-0.
Nella ripresa Grosso ha inserito Gnonto e Atta, passando al 4-2-3-1. La Fiorentina è andata in vantaggio grazie a un errore di Perri sulla conclusione dalla distanza di Pellegrino, mentre poco dopo il portiere granata ha evitato il raddoppio su Atta. Il Torino ha quindi reagito: Mandragora ha pareggiato con un potente sinistro da fuori area e Adams ha completato la rimonta, trasformando il brutto avvio viola in un autentico incubo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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