La Fiorentina perde 2-1 contro il Torino e incassa la terza sconfitta consecutiva nelle prime tre giornate di campionato. Al termine della partita il Franchi contesta duramente squadra e allenatore, intonando cori come «Fabio Grosso salta la panchina» e «Vogliamo gente che lotta». I nove gol subiti contro Roma, Frosinone e Torino certificano un avvio da incubo.

La squadra viola parte bene e al secondo minuto sfiora il vantaggio con Mastantuono e Njie, fermati da Perri e Fortini. Dopo quell’occasione, però, il gioco si spegne. Grosso cambia all’intervallo, inserendo Gnonto e Atta, e al 48’ Pellegrino porta avanti la Fiorentina, approfittando anche di un errore del portiere granata.

Il vantaggio dura poco: la Fiorentina arretra e al 74’ l’ex Mandragora pareggia con una conclusione dalla distanza, ricevendo gli applausi del pubblico viola. All’82’, dopo un errore di Valdepeñas, Adams firma il definitivo 2-1. La squadra di Grosso si sfalda e il Franchi esplode nella contestazione, chiedendo una svolta immediata in panchina e un atteggiamento più combattivo. Lo scrive la Nazione.