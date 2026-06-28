Repubblica: “Piccoli detta le condizioni, niente club in lotta salvezza”

Roberto Piccoli è l'uomo mercato della Fiorentina: sei club su di lui, ma pesa l'ombra della minusvalenza. La Lazio di Gattuso fa sul serio

Redazione VN 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 10:32)

Il futuro di Roberto Piccoli si preannuncia come uno dei tormentoni più caldi dell'estate viola. Dalle pagine dell'edizione odierna de La Repubblica arriva un focus dettagliato sul centravanti classe 2001, che dopo una sola stagione a Firenze si trova già al centro di una profonda rivoluzione tecnica. Arrivato lo scorso anno per ben 27 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, cifra record che lo ha reso l'acquisto più oneroso dell'intera storia della Fiorentina, l'attaccante bergamasco non è riuscito a ripagare le altissime aspettative. I numeri stagionali, d'altronde, parlano chiaro: 43 presenze totali condite da appena 8 gol. Troppo poco per blindare il posto, complice anche il peso psicologico di una valutazione così importante che ha inevitabilmente inciso sul rendimento in campo di un ragazzo descritto da tutti come sensibile e d'animo profondo.

Il rischio minusvalenza e la formula del prestito — Proprio a causa del pesante investimento della scorsa estate sul cartellino (allora prelevato dal Cagliari), la dirigenza viola si trova oggi davanti a un bivio economico non indifferente. Cederlo a titolo definitivo appare quasi impossibile: nessuna delle pretendenti è pronta a pareggiare la cifra investita dai viola un anno fa e in via Pian di Ripoli l'obiettivo primario è evitare una sanguinosa minusvalenza a bilancio. Per questo motivo, la Fiorentina ha aperto ufficialmente alla formula del prestito, una soluzione strategica che permetterebbe a Piccoli di trovare la continuità da titolare necessaria per rivalutarsi, senza che il club perda il controllo del suo cartellino.

L'ombra di Gattuso e la folla in Serie A — La corsa al numero 91 viola è foltissima e si sta allargando di ora in ora. In prima fila ci sono sempre Lazio e Parma. I biancocelesti, in particolare, si muovono su esplicita richiesta del nuovo tecnico Rino Gattuso: l'allenatore calabrese non è convinto da Ratkov e stravede per le caratteristiche fisiche di Piccoli. Al momento la società capitolina si è limitata a una richiesta di informazioni, ma i radar restano accesi.

Nelle ultime ore, però, si sono registrati i sondaggi di altre quattro società di Serie A: Torino, Genoa, la neopromossa Venezia e soprattutto il Cagliari, che riaccoglierebbe volentieri il centravanti in Sardegna dopo averlo salutato dodici mesi fa. La Fiorentina cerca l'incastro perfetto, ma attenzione ai desideri del calciatore: Piccoli preferirebbe evitare destinazioni che lo costringerebbero, sulla carta, a lottare unicamente per la salvezza. La battaglia di mercato è appena cominciata.