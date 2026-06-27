CorSport: Cagliari, si valuta un tentativo per Fazzini. Il nuovo ds lo conosce

Fazzini cerca spazio e la nuova Fiorentina di Fabio Grosso potrebbe non riuscire a concederglielo. Ecco allora che può farsi avanti il Cagliari

Il Corriere dello Sport in edicola oggi scrive di un tentativo del Cagliari per Jacopo Fazzini , centrocampista arrivato un anno fa alla Fiorentina dall'Empoli e in bilico nella sessione di mercato incipiente:

Il Cagliari centra l’obiettivo che si era prefissato da tempo, definendo i dettagli per il trasferimento del giovane centrocampista svizzero Alessandro Romano (20) dalla Roma. Nei giorni dell’attesa chiusura per Gianluca Gaetano (26) all’Atalanta, i sardi valutano un tentativo per Jacopo Fazzini (23). Il duttile centrocampista, messo sul mercato dalla Fiorentina, sta approfondendo le varie opportunità per capire quale possa essere la soluzione migliore per il suo futuro. Già nel mirino del Parma, a Cagliari ha un grande estimatore come il neo direttore Pietro Accardi (che lo conosce dai tempi dell'Empoli, ndr).