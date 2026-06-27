Roberto Piccoli è l'uomo mercato del reparto offensivo della Fiorentina. L'attaccante viola si trova al centro di un particolare interesse da parte di numerose società di Serie A, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni nella prossima stagione.
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R.Bruno svela: “Mezza Serie A su Piccoli. Le condizioni della Fiorentina”
Le nuove pretendenti e la formula—
Nelle ultime ore la corsa al giocatore si è allargata in modo consistente. Cagliari, Genoa, Venezia e Torino si sono mosse e hanno chiesto informazioni alla dirigenza della Fiorentina. I quattro club vogliono comprendere la fattibilità dell'operazione e le richieste economiche della società viola.
La strategia di mercato per la cessione del centravanti appare chiara. Piccoli può lasciare Firenze, e la dirigenza intende privarsene probabilmente con la formula del prestito. Questa soluzione permette alla Fiorentina di non perdere il controllo del cartellino e dà al calciatore l'opportunità di trovare spazio come titolare, un fattore decisivo per rivalutarne il valore reale sul terreno di gioco dopo una stagione con pochi minuti all'attivo.
Il quadro delle pretendenti si fa competitivo perché le quattro nuove società si aggiungono a piste già aperte da tempo. Lazio e Parma restano in corsa e mantengono un forte interesse per la punta, continuando a monitorare la situazione con attenzione.
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