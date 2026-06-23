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La Nazione

Difesa, fasce, ma non solo. Nazione: “Il nome nuovo è Arnau Martinez”

Arnau Martinez
Per la fascia destra è emerso il nome di Arnau Martinez, esterno classe 2003 del Girona. Non è l'unico profilo sondato da Paratici
Redazione VN

Il lavoro di Fabio Paratici non si limiterà all'attacco. Sul tavolo ci sono infatti diverse operazioni per rinforzare la rosa in ogni reparto. Per la fascia destra è emerso il nome di Arnau Martinez, esterno classe 2003 del Girona, che rappresenta una nuova opzione in caso di partenza di Dodô e va ad aggiungersi alla candidatura di Brooke Norton-Cuffy.

Arnau Martinez

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In difesa continuano a essere seguiti con attenzione Radu Dragusin, Caleb Okoli e Alexsandro del Lille per il ruolo di centrale, mentre sulla corsia sinistra restano vive le piste che portano a Destiny Udogie e Matteo Ruggeri.

Altri nomi

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Per il reparto offensivo, invece, la Fiorentina continua a valutare diversi profili sugli esterni. Tra i nomi accostati ai viola figurano Noa Lang, Baroni, Isak Bjerkebo e Basar Önal. Da tenere d'occhio anche i rapporti con il Parma, con Adrian Bernabé che resta uno dei centrocampistimaggiormente apprezzati dalla dirigenza gigliata. Lo scrive La Nazione. 

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