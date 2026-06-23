Difesa, fasce, ma non solo. Nazione: “Il nome nuovo è Arnau Martinez”

Per la fascia destra è emerso il nome di Arnau Martinez, esterno classe 2003 del Girona. Non è l'unico profilo sondato da Paratici

Il lavoro di Fabio Paratici non si limiterà all'attacco. Sul tavolo ci sono infatti diverse operazioni per rinforzare la rosa in ogni reparto. Per la fascia destra è emerso il nome di Arnau Martinez, esterno classe 2003 del Girona, che rappresenta una nuova opzione in caso di partenza di Dodô e va ad aggiungersi alla candidatura di Brooke Norton-Cuffy.