Il lavoro di Fabio Paratici non si limiterà all'attacco. Sul tavolo ci sono infatti diverse operazioni per rinforzare la rosa in ogni reparto. Per la fascia destra è emerso il nome di Arnau Martinez, esterno classe 2003 del Girona, che rappresenta una nuova opzione in caso di partenza di Dodô e va ad aggiungersi alla candidatura di Brooke Norton-Cuffy.
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Difesa, fasce, ma non solo. Nazione: “Il nome nuovo è Arnau Martinez”
Per la fascia destra è emerso il nome di Arnau Martinez, esterno classe 2003 del Girona. Non è l'unico profilo sondato da Paratici
Arnau Martinez—
In difesa continuano a essere seguiti con attenzione Radu Dragusin, Caleb Okoli e Alexsandro del Lille per il ruolo di centrale, mentre sulla corsia sinistra restano vive le piste che portano a Destiny Udogie e Matteo Ruggeri.
Altri nomi—
Per il reparto offensivo, invece, la Fiorentina continua a valutare diversi profili sugli esterni. Tra i nomi accostati ai viola figurano Noa Lang, Baroni, Isak Bjerkebo e Basar Önal. Da tenere d'occhio anche i rapporti con il Parma, con Adrian Bernabé che resta uno dei centrocampistimaggiormente apprezzati dalla dirigenza gigliata. Lo scrive La Nazione.
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