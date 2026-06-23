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VN – Bernabé-Parma, niente rinnovo. E la Fiorentina resta vigile

Adrian Bernabé grafica
Anche la Fiorentina vigile su Adrian Bernabè: il centrocampista del Parma non ha intenzione di rinnovare e si prepara a salutare
Nicolò Schira

Parlando di rivoluzione, la Fiorentina si guarda intorno anche per rinforzare il suo centrocampo, in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tra i vari nomi c'è anche quello di Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo, classe 2000, del Parma.

La situazione

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Il giocatore non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il club ducale (scadenza 2027), rifiutando le diverse proposte offritegli, preparandosi ad andare via. Tra i diversi club vigili su di lui, come già nella passata stagione, c'è anche la Fiorentina.

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