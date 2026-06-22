Via Pongracic? Nazione: “Paratici sonda un colosso brasiliano che gioca in Francia”

Il reparto difensivo potrebbe subire alcune variazioni, pur non dovendo cambiare le caratteristiche di base, considerato che Fabio Grosso è sempre orientato a schierare la sua Fiorentina con una linea a quattro davanti al portiere. L’ultima idea per puntellare la difesa porta gli uomini di mercato viola direttamente in Francia.

Pongracic

Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2028 e la voglia di tornare protagonista, dato che nell’ultima stagione ha giocato poco: prima per un problema muscolare, poi per scelta tecnica. Un’operazione possibile, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Pongracic. Lo scrive la Nazione.