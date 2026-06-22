Il reparto difensivo potrebbe subire alcune variazioni, pur non dovendo cambiare le caratteristiche di base, considerato che Fabio Grosso è sempre orientato a schierare la sua Fiorentina con una linea a quattro davanti al portiere. L’ultima idea per puntellare la difesa porta gli uomini di mercato viola direttamente in Francia.
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VIOLA NEWS news viola stampa Via Pongracic? Nazione: “Paratici sonda un colosso brasiliano che gioca in Francia”
La Nazione
Via Pongracic? Nazione: “Paratici sonda un colosso brasiliano che gioca in Francia”
L’ultima idea di Fabio Paratici per puntellare la difesa porta gli uomini di mercato viola direttamente in Francia
Alexsandro—
Gioca infatti nel Lille Alexsandro Victor de Souza Ribeiro, robusto difensore centrale di manovra, classe ’99, che usa bene entrambi i piedi. Una caratteristica da non sottovalutare, visto che potrebbe essere impiegato in entrambe le posizioni della coppia centrale.
Pongracic—
Inoltre, ha il contratto in scadenza nel 2028 e la voglia di tornare protagonista, dato che nell’ultima stagione ha giocato poco: prima per un problema muscolare, poi per scelta tecnica. Un’operazione possibile, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Pongracic. Lo scrive la Nazione.
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