Comuzzo, Ranieri… ma Pongracic? La decisione della Fiorentina sul suo futuro

Repubblica si sofferma su Marin Pongracic, unica nota viola al Mondiale oltreoceano. Il croato è arrivato a Firenze nel 2024

Redazione VN 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 12:06)

Repubblica si sofferma su Marin Pongracic, unica nota viola al Mondiale oltreoceano. Il croato è arrivato a Firenze nel 2024 per 15 milioni di euro ed è considerato un difensore di grande affidabilità ed esperienza. Ed è per questo motivo che in via Pian di Ripoli è forte la volontà di continuare a puntare su di lui.

Intanto, Paratici e Roberto Goretti stanno lavorando anche al mercato in uscita. E in questo senso sono ore caldissime per il possibile ritorno di Lucas Beltran al River Plate dopo il prestito al Valencia.

Le due società hanno trovato un accordo per il suo trasferimento a titolo definitivo. Manca ancora l’ok del ragazzo, che si è preso un po’ di tempo per pensare, ma sia la Fiorentina che il River stanno spingendo perché l’affare vada in porto. Lo scrive Repubblica.