Dodò in uscita, Fiorentina a lavoro per il nuovo terzino: piace anche Arnau Martinez

Il terzino destro del Girona Arnau Martinez è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2027 ed è un leader degli spagnoli

Anche Fabio Paratici ormai l'ha fatto capire, considerando pure le parole nella conferenza stampa odierna : Dodò, dopo quattro stagioni, quest'estate saluterà la Fiorentina. L'ex Shakhtar è in cerca con il suo entourage di una nuova sistemazione: su gianlucadimarzio.com si parla di un possibile affare tra Fiorentina e Roma, sulla base di 12/13 milioni più bonus, nonostante i viola valutino il brasiliano 18 milioni.

E sempre sul sito dell'esperto di mercato si legge della rosa di possibili sostituti di Dodò: dall'inglese Brooke Norton-Cuffy del Genoa ad Arnau Martinez del Girona. Quest'ultimo è uno dei leader della compagine catalana, di cui tra l'altro è spesso capitano. Spagnolo classe 2003, ha una valutazione intorno ai 10 milioni ed il suo contratto scade tra un anno: potrebbe rappresentare un'ottima occasione per la Fiorentina.