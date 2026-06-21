Obiettivi viola: su Norton-Cuffy in vantaggio una squadra. Il punto

Il difensore-esterno Brooke Norton-Cuffy sempre più al centro dei rumors di mercato della Serie A. Secondo quanto riporta TMW, il classe 2004 del Genoa piace molto, oltre che alla Fiorentina, anche al Napoli. Le prestazioni dell'inglese sono state senza dubbio in crescendo, e adesso sia i viola che i partenopei starebbero monitorando il giocatore del Genoa. In particolare, gli azzurri ed il loro prossimo allenatore Massimiliano Allegri avrebbero fatto uno scatto in avanti nella corsa al giocatore, il quale potrebbe essere uno dei rinforzi che il presidente De Laurentiis regalerà al suo futuro tecnico. La società rossoblù valuta Norton-Cuffy sui 18-20 milioni di euro.