Ci sono diversi movimenti in casa Fiorentina, anche in difesa. A destra l’addio di Dodo pare scontato, con Norton-Cuffy che è il profilo che piace di più alla Fiorentina.
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La Nazione
Nazione: “Norton-Cuffy, a questa cifra si può fare. I nomi per la difesa”
Ci sono diversi movimenti in casa Fiorentina, anche in difesa. A destra l’addio di Dodo pare scontato, con Norton-Cuffy che piace
Si può fare con 13 milioni più i canonici bonus. Al centro restano i sondaggi per Dragusin (in prestito) e Okoli, occasione vista la retrocessione del Leicester in terza serie inglese.
Sulla sinistra resistono le candidature di Udogie e Ruggeri, da tenere in considerazione per le prossime settimane. Lo scrive la Nazione.
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