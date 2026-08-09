Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
VIDEO VN - Baldini e Bertoni ad Antognoni: "Fai una festa tutta tua"
Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.
La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
1 - VN - Piccoli-Bologna, ci siamo! Le condizioni con la Fiorentina e il contratto
2 - FOTO - L'albero di Natale targato Fabio Grosso: ecco la nuova Fiorentina
3 - VN - Ecco cosa vuole fare Paratici con Fortini
4 - Malagò, Maldini e Grosso: il retroscena tra Fiorentina e dimissioni
5 - Paratici tenta il super colpo per l'attacco
© RIPRODUZIONE RISERVATA