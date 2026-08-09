VIDEO VN - Baldini e Bertoni ad Antognoni: "Fai una festa tutta tua"

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2 - FOTO - L'albero di Natale targato Fabio Grosso: ecco la nuova Fiorentina

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4 - Malagò, Maldini e Grosso: il retroscena tra Fiorentina e dimissioni

5 - Paratici tenta il super colpo per l'attacco