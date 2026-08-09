Primo allenamento da calciatore della Fiorentina per Franco Mastantuono nella sessione andata in scena nella giornata di oggi

Redazione VN
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Dopo la marea di tifosi all'areoporto e l'ufficialità arrivata nelle ultime ore, nella giornata di oggi, Franco Mastantuono ha svolto il primo allenamento da giocare della Fiorentina insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. Di seguito le immagini caricate sui social da parte del club viola:

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Mastantuono Fiorentina

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