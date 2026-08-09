VIDEO Gazzetta: "Valzer delle punte, Fiorentina e altre 4. Chi ci guadagna?"

Riccardo Braschi è ormai prossimo a salutare la Fiorentina. Il giovane attaccante classe 2006, dopo aver trascorso buona parte dell’estate lavorando da solo al Viola Park in attesa di una nuova opportunità, si prepara a lasciare il club viola.

Per Braschi si prospetta infatti un trasferimento in Svizzera. Secondo quanto riportato da varie testate, il giovane attaccante è prossimo a vestire la maglia del Thun, club campione in carica del campionato svizzero.

L’operazione, a titolo definitivo, è da 1,2 milioni di euro bonus inclusi. Il giocatore pronto a iniziare una nuova esperienza lontano da Firenze. Braschi, che aveva fatto il suo debutto in prima squadra durante la gestione di Paolo Vanoli, si appresta così a confrontarsi con una nuova realtà e a proseguire il proprio percorso di crescita.

Particolarmente interessante la formula dell’operazione. Nonostante il trasferimento a titolo definitivo, la Fiorentina dovrebbe infatti mantenere un diritto di prelazione sul giocatore, così da poter eventualmente riportare Braschi a Firenze in futuro.

Per il classe 2006 si avvicina dunque il momento dei saluti: dopo il percorso nel settore giovanile viola e l’esordio con la prima squadra, la sua carriera ripartirà dalla Svizzera.