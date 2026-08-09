Sarà un appuntamento speciale per celebrare la storia e l’identità della Fiorentina quello in programma domenica 9 agosto alle ore 18.30 allo Spazio Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta. Un incontro dedicato ai cento anni della società viola, con protagonisti alcuni grandi nomi che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio italiano e internazionale.

L’evento, dal titolo "Buon compleanno Fiorentina!", vedrà al centro del dibattito Giancarlo Antognoni, simbolo per eccellenza della Fiorentina, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982 e storico numero 10 viola. Antognoni sarà presente anche nelle vesti di autore di Una vita da dieci. La mia storia tra la Viola e l’Azzurro, libro realizzato insieme a Luca Calamai che parteciperà all’incontro in qualità di co-autore.

A impreziosire ulteriormente il pomeriggio ci saranno Silvio Baldini, attuale commissario tecnico della Nazionale Under 21, e Daniel Bertoni, ex calciatore e allenatore argentino, campione del mondo con l’Albiceleste nel 1978.

A condurre l’appuntamento sarà Enzo Bucchioni, nostro opinionista e di Gazzetta e profondo conoscitore dell’ambiente viola, che accompagnerà il pubblico attraverso racconti, ricordi e riflessioni legate alla storia della Fiorentina e ai grandi protagonisti che ne hanno caratterizzato il percorso.

Un’occasione, dunque, per ripercorrere memorie, emozioni e personaggi legati al mondo viola, in una giornata particolare per una società che si appresta a celebrare il proprio centenario.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 agosto alle 18.30, allo Spazio Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta. L’ingresso è libero.