VIDEO VN - Bertoni, Antognoni e Brio scherzano sull'82: "Meglio ladri che secondi"

Ospite all'evento "Buon Compleanno Fiorentina", allo Spazio Caffè de La Versiliana, a Marina di Pietrasanta. Giancarlo Antognoni è intervenuto per presentare il suo nuovo libro "Una vita da dieci. La mia storia tra la Viola e l’Azzurro", libro realizzato insieme a Luca Calamai. Altro oggetto di discussione è stata la ormai certa assenza della leggenda viola dai festeggiamenti del centenario organizzati dalla società. Queste le sue parole:

"Ai Della Valle dissi che andavo al 90° ma solo a certe condizioni. Mi hanno tenuto 15 anni fuori dalla società. Ed è lo stesso ragionamento che sto facendo per il centenario. Dopo 5 anni di silenzio mi è sembrata eccessiva come richiesta. Il ritiro della numero 10? Hanno capito tutti che era un motivo per farmi andare al centenario. Joseph Commisso non c’entra nulla, la madre nemmeno ma neanche il padre. Altre persone che hanno fatto le veci per loro invece sì. Sono 5 anni che covo dentro di me questa scelta, non mi sono svegliato ieri. Ma se andassi al centenario tradirei i miei ideali."

I tentativi da parte della società viola di riconciliarsi con Antognoni sembrano dunque essere stati vani. La presenza di Antognoni al centenario viola si fa sempre più difficile.