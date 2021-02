Italiano/2: “Partita comandata da noi, ci è mancato solo il gol. Loro giocatori di livello”

L’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano parla in sala stampa dopo la larga sconfitta subita contro la Fiorentina:

Potevamo fare di più nel primo tempo, abbiamo fatto la partita creando 4-5 occasioni per andare in vantaggio e non abbiamo concesso niente. Abbiamo subito il gol ad inizio ripresa e non siamo riusciti a reagire, quando prendi gol da queste squadre diventa dura reagire. Abbiamo fatto quello che dovevamo, dispiace interrompere la striscia positiva ma sappiamo quale deve essere il nostro campionato. Nel primo tempo siamo stati poco pungenti a differenza di altre situazioni, se non sblocchi le gare con queste squadre le gare si complicano, non siamo stati capaci di raddrizzarla. Oggi abbiamo approcciato la partita alla grande, abbiamo messo sotto la Fiorentina, ci è mancato solo il gol, loro hanno tanti giocatori di livello. Vittoria con il Milan? Noi dimentichiamo in fretta, il risultato stasera non ci premia ma abbiamo comandato il gioco, dispiace per il risultato, ci proveremo dalla prossima