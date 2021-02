Fiorentina-Spezia 18:30 Diretta LIVE. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Fiorentina-Spezia ore 18.30

Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

Streaming: Sky Go e Now Tv

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Venuti (Malcuit), Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Kouame.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Ismajli, Marchizza; Estèvez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara.

L’arbitro della gara

Sarà Gianpaolo Calvarese l’arbitro di Fiorentina-Spezia. Per lui una buona stagione dopo la proroga di un anno concessagli da Rizzoli.

