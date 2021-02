Domani al Franchi fischia l’usato sicuro Calvarese

Per Fiorentina-Spezia Rizzoli sceglie uno dei migliori fischietti a sua disposizione. Gianpaolo Calvarese, dopo aver fatto una straordinaria stagione come quella da poco passata, ha ottenuto con merito la deroga per proseguire ancora un anno. In questa stagione si sta ripetendo ad ottimi livelli.

Rizzoli lo ha scelto per una partita che sulla carta non meriterebbe un arbitro così esperto, ma un giovane. Visto che da due turni non dirige, quella del designatore bolognese può essere una mossa per fargli riassaggiare il campo per poi designarlo per un big mach durante il prossimo turno. Il fischietto di Teramo torna a dirigere i viola dopo la gara di andata a Milano contro l’Inter. Calvarese è un arbitro di grande esperienza che predilige il dialogo ed è in uno stato di forma impeccabile. Sulla carta per lui dovrebbe essere un sereno venerdì di febbraio. Speriamo che lo sia anche per la Fiorentina.