Commisso: “Vittoria importantissima, più concreti dopo l’uno a zero. Avanti così”

Il presidente Rocco Commisso ha commentato la vittoria della Fiorentina per 3-0 sullo Spezia. Queste le sue dichiarazioni: “Una vittoria importantissima, per la classifica e per il morale. Un primo tempo molto combattuto poi nel secondo tempo siamo partiti bene e dopo l’uno a zero siamo stati più ordinati e più concreti. Ora dobbiamo trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni. Sono contento per i ragazzi, per il mister e tutto il gruppo che in questi giorni hanno lavorato con serietà e concentrazione. Questa sera anche i nostri tifosi possono essere felici insieme a noi, l’importante sarà proseguire su questa strada anche domenica prossima a Udine”.