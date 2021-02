Fiorentina-Spezia, le pagelle VN – Solito Vlahovic, Castro ed Eysseric danno la scossa

Vittoria preziosa per la Fiorentina in una partita dai due volti. Primo tempo abulico e sotto ritmo, con lo Spezia a fare la partita anche se i viola non corrono grandi pericoli. La svolta arriva grazie ai subentri di Castrovilli ed Eysseric, la Fiorentina viene fuori nel secondo tempo e segna i 3 gol che stendono i bianconeri. Qui sotto migliore e peggiore, a seguire tutte le pagelle:

VLAHOVIC 7,5: Ancora lui. Dopo un primo tempo complicato, sblocca il match segnando un gol meno facile di quanto possa sembrare. Poi prova a trasformarsi in assist-man per Eysseric. Sfiora la doppietta con un bel tiro che impegna Provedel e alla fine trova il +1 offrendo un comodo cioccolatino per il francese. Palma di migliore da condividere con Castrovilli (vedi la prossima scheda).

KOUAME 5: Non si muove male, ma il problema è che sbaglia sempre l’appoggio o la sponda per i compagni. Regalando palla agli avversari. Alcuni errori francamente inaccettabili in Serie A.

TUTTE LE ALTRE PAGELLE