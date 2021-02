Vlahovic: “Non ho parole per descrivere la mia gratitudine verso Prandelli. Prima di lui…”

Dusan Vlahovic, uomo partita Sky Sport, ha commentato la vittoria per 3-0 contro lo Spezia. Queste le sue parole: “Sapevamo che questa partita valeva tanto, ci siamo preparati tutta la settimana per dare il massimo e portare a casa i tre punti. Una gara fondamentale. Voglio ringraziare tutti i miei compagni e fare loro i complimenti per questa partita, dopo la sconfitta a Genova contava tanto. La continuità è importante, dobbiamo continuare così e stringere i denti. L’Udinese è una squadra molto tosta, sarà una gara dura. La fiducia di Prandelli? Gli devo tanto, è arrivato quando stavo attraversando un momento non molto buono ma lui mi ha dato lo stesso fiducia. Ho lavorato forte e continuerò a farlo. Non riesco a descrivere a parole tutto quello che gli devo, ma la cosa più importante è vincere. Non ha prezzo tornare a casa con i tre punti”.