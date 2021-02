Italiano: “Fiorentina tecnicamente superiore, dovevamo sfruttare le occasioni nel 1° tempo”

L’allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato a Sky Sport. Questo il suo commento alla gara: “Il primo tempo l’abbiamo giocato benissimo, dovevamo sfruttare quelle 3-4 occasioni che si sono prospettate. Se poi queste gare restano aperte rischi di subire gol, soprattutto se giochi contro squadre tecnicamente superiori come la Fiorentina. Abbiamo giocato bene ma il risultato non è stato all’altezza della situazione. Nel primo tempo è mancata la stoccata finale, mentre nel secondo l’ultimo passaggio. Loro poi sono forti fisicamente ed esperti, si è complicato tutto. Non eravamo fenomeni in precedenza, non dobbiamo abbatterci ora”.