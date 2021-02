Prandelli/2: “Amrabat? Serve rispetto, verrà multato. L’ingresso di Castrovilli…”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli parla in sala stampa dopo la grande vittoria ottenuta dalla Fiorentina sullo Spezia:

Vincere la centesima in Serie A sulla panchina viola è una grandissima soddisfazione, tutti sanno che rapporto ho con Firenze. La sostituzione di Amrabat? Era ammonito, noi dovevamo difendere con più ordine, i cambi vanno accettati soprattutto per rispetto nei confronti dei compagni. Se si è allontanato dalla panchina prenderà la multa, io non l’ho visto. L’ingresso di Castrovilli sarà un monito anche per gli altri, chi entra in campo deve giocare con questo impeto. Non sono sorpreso da Eysseric, è un giocatore tecnico che può essere utile in 2-3 ruoli, non mi sorprende perchè vedo come si allena. Vlahovic? Essere maturi a 20 anni è complicato, lui è molto determinato, si allena sempre con grande veemenza, deve trovare un equilibrio interiore e capire che tutte le palle che gli arrivano possono essere importanti. Deve fare un cammino ed imparare a giocare per la squadra, ma parte da una buona base. Bonaventura ha avuto un problema ad un muscolo, speriamo che non sia niente di grave perchè ha fatto bene fino al momento del cambio