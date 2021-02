Prandelli: “Serviva una vittoria così. Vlahovic? Grandi basi, ma troppi sbalzi d’umore”

Il tecnico viola Cesare Prandelli ha parlato a Sky Sport nel post gara di Fiorentina-Spezia: “Serviva una vittoria così in questo momento. Affrontavamo forse la squadra più in forma in questo momento, hanno grande fiducia e capacità di costruire. Temevamo lo Spezia ma siamo stati bravi a cambiare qualcosa dall’inizio del secondo tempo. Forse questa volta hanno funzionato i cambi. Castrovilli ed Eysseric? Bene tutti e due. Con Vale non abbiamo più rischiato in quella zona del campo e siamo riusciti a ripartire con convinzione. E’ stata una partita molto delicata e difficile. Contro Torino, Inter e Sampdoria non abbiamo giocato male, potevamo portare a casa qualcosa in più. A volte ci complichiamo la vita e ci esaltiamo e ci deprimiamo nell’arco della stessa gara. Dobbiamo trovare più equilibrio”.

In conclusione Prandelli si è concentrato su Vlahovic: “E’ impossibile che ogni palla si trasformi in gol. E’ stato molto bravo in occasione della terza rete nostra. Durante la settimana lavora con grande determinazione ma gli sbalzi d’umore durante la gara non mi piacciono. E’ destinato a migliorarsi in maniera esponenziale. Ci sono dei momenti in cui non si trova il gol o la giocata determinante ed è lì che bisogna dare una mano ai compagni. Ha sicuramente una base straordinaria, potrebbe fare una carriera davvero molto importante”.