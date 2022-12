“Ma perché un si compra noi?” – La top XI finale di Qatar 2022 per la Fiorentina

Non si è ancora concluso il Mondiale - tra due giorni la finale Argentina-Francia - ma dato che le due squadre più forti al mondo hanno ben pochi segreti e soprattutto ben pochi giocatori alla portata della Fiorentina, possiamo concludere la nostra rubrica con una sorta di top undici, una formazione ideale con i link alle varie schede realizzate dalla nostra redazione. Un modo per rivivere l'esperienza mondiale con i protagonisti che più hanno sorpreso. Alcuni nomi, poi, si sono davvero trasformati in occasioni di mercato...