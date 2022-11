“Ma perché un si compra noi?” – Preciado (Ecuador)

Ma perché un si compra noi?

La domanda che tra i tifosi, orfani delle partite della Fiorentina, risuonerà spesso davanti alla Tv. "Ma perché un si compra noi?". Cominciamo con Angelo Preciado dell'Ecuador. Di ruolo terzino destro, classe 1998, gioca in Belgio nelle fila del Genk. Gioca in Europa dal gennaio 2021, quando il club della Jupiler Pro League lo ha prelevato in patria dall'Independiente del Valle, dove è cresciuto. In due stagioni e mezzo in Belgio ha messo insieme 51 presenze e ben 7 assist. In questa stagione in particolare è sceso in campo 9 volte in campionato, per un totale di 428', conditi da un assist. Convocato stabilmente dalla propria nazionale fin dal 2018 è sceso in campo 25 volte con la "Tricolor". Il Ct argentino Gustavo Alfaro lo ha schierato titolare nella partita d'esordio contro i padroni di casa del Qatar. E Angelo lo ha ripagato con una prestazione di sostanza e l'assist per il raddoppio di Enner Valencia.