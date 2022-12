“Ma perché un si compra noi?” – Gli ultimi saranno i primi: Boufal (Marocco)

Per la serie "gli ultimi saranno i primi", oggi la ribalta e la rivincita dopo un avvio di stagione più che altalenante con il suo Angers se la prende... Sofiane Boufal. Ex calciatore tra le altre di Lilla e Southampton, l'attuale centrocampista dell'Angers è arrivato in Qatar dopo una partenza claudicante in Ligue 1 con i francesi, i quali si trovano ad ora in ultima posizione con appena 8 punti racimolati in 15 partite. Ma attenzione: il marocchino aveva previsto la rivincita ai Mondiali! Il classe '93 si era espresso così infatti a settembre: "Penserete che sono pazzo. Ma se superiamo la fase a gironi, e andremo ai quarti di finale, saremo la sorpresa. Faremo quello che ha fatto il Ghana nel 2010″. Previsione che è andata anche oltre, dato che i nordafricani hanno addirittura raggiunto le semifinali.

Chi è Sofiane Boufal

Tornando al giocatore, nel curriculum del marocchino troviamo un'ultima stagione con l'Angers in Ligue 1 nella quale Boufal ha collezionato 29 presenze, gare in cui ha realizzato 8 gol e fornito 4 assist vincenti. Prima di cominciare l'esperienza con l'Angers nell'ottobre 2020, l'attaccante aveva collezionato 70 presenze in campionato con il Southampton, per un totale di 3 gol e 4 assist. Gli esordi nel calcio che conta, invece, risalgono al 7 agosto 2015, data nella quale il ventinovenne ha esordito in Ligue 1 con il Lilla, all'età di 21 anni e 324 giorni, contro il PSG. La prima presenza con la sua attuale squadra, l'Angers, in Ligue 1 è stata poi nella gara contro il Metz il 18 ottobre 2020. Quest'anno, come ribadito, il suo Angers sta arrancando non poco nella prima lega francese, con Boufal che si sta rifacendo però con la maglia del Marocco. Per lui ad ora 36 presenze condite da 6 gol con la maglia della nazionale, con il fantasista che ora può sognare in grande dopo le grandi prestazioni con Spagna e Portogallo. Parlando delle caratteristiche tecniche, Boufal è un giocatore dotato di un dribbling veloce ed è rapido nei cambi di direzione. Nato trequartista, è impiegato ad ora prevalentemente come ala offensiva, dove può agire su entrambe le fasce. Caratteristica, chissà, che potrebbe essere gradita a mister Italiano ed alla sua Fiorentina versione tridente.