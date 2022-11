“Ma perché un si compra noi?” – Robinson (Stati Uniti)

Ma perché un si compra noi?

Ebbene sì, per la terza volta nella nostra rubrica il protagonista è un calciatore degli Stati Uniti. Vuoi perchè le altre squadre impegnate nella stessa giornata hanno giocatori fuori portata per la Fiorentina (Olanda e Inghilterra), e vuoi che la squadra a stelle strisce si è qualificata agli ottavi di finale da imbattuta nel girone con una squadra piena di giovani talenti. Stavolta è Antonee Robinson, classe 1997, a far parlare di sè. In realtà, il giocatore avrebbe potuto scegliere anche la nazionale inglese, essendo nato a Milton Keynes, ma alla fine la scelta è ricaduta sugli States con cui ha debuttato nell'ormai lontano 2018. Robinson è un terzino sinistro in forza al Fulham, squadra in cui milita dal 2020, dopo alcune parentesi sempre in Inghilterra tra Bolton e Wigan. Nel Fulham, il terzino ha trovato la sua dimensione, diventando uno dei giocatori chiave del tecnico Silva con cui nella stagione corrente ha già collezionato 13 presenze, tutte dal primo minuto, contribuendo in maniera significativa all'ottimo inizio della squadra londinese (distante solo poche lunghezze dalla zona europea). I suoi punti di forza sono la grande forza fisica e la capacità d'interdizione, oltre all'ottima velocità di cui dispone. In queste prime tre partite dei Mondiali in Qatar, in particolare, si è messo in luce con prestazioni convincenti e quadrate, nonostante qualche errorino di troppo con il pallone tra i piedi. Non a caso ,i primi top club iniziano a prendere informazioni con la squadra proprietaria del cartellino, tra cui l'Inter. C'è da dire che il destino di Robinson avrebbe già potuto parlare italiano quando nel gennaio del 2020 il suo trasferimento al Milan saltò in extremis dopo il riscontro di un problema cardiaco che costrinse il calciatore a una breve interruzione dell’attività per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Nel giugno successivo Robinson riottenne l’idoneità e tornò sui campi, venendo acquistato appunto dal Fulham.