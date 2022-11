“Ma perché un si compra noi?” – Pulisic (Stati Uniti)

Ma perché un si compra noi?

Partiamo da un presupposto: Christian Pulisic è noto al grande pubblico da quando, giovanissimo, si affacciò in prima squadra nel Borussia Dortmund. Nel gennaio 2019 il Chelsea sborsò oltre 60 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza e vestire di blue l'attaccante classe 1998 nativo di Hershey, Pennsylvania. L'esperienza londinese è fin qui un'altalena, tra alti abbaglianti e bassi preoccupanti, in mezzo ad una concorrenza sempre più folta e spietata in mezzo alla quale sgomitare per ritagliarsi il proprio spazio. Che in questa stagione si è ridotto in maniera drastica, poiché Potter non lo considera una prima scelta e spesso volentieri neanche una seconda. Ecco allora che, a gennaio e sulla scia di un Mondiale da leader degli Stati Uniti, può avvenire il cambio di maglia. Facilitato da due fattori: oltre allo scarso utilizzo con il Chelsea, anche il contratto in scadenza nel 2024. E allora non sarebbe così improbabile vederlo lasciare Londra, un po' come accaduto recentemente a Tomori e Abraham, giusto per citare due profili poi sbarcati in Serie A.