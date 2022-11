“Ma perché un si compra noi?” – Doan (Giappone)

La carriera

Classe 1998, esterno mancino che ama giocare sul fronte offensivo partendo da destra (come Ikoné, per intenderci), il numero 8 del Giappone è un folletto asiatico con buona esperienza del calcio europeo, considerando che ha militato in due campionati del Vecchio Continente. Dopo aver fatto la trafila nel settore giovanile del Gamba Osaka ed aver debuttato in prima squadra nel 2016, Doan passa prima in prestito (2017) e poi a titolo definitivo (2018) agli olandesi del Groningen, con cui disputa 66 partite in totale, siglando 16 reti. Nel 2019 ecco il grande salto al PSV Eindhoven, a cui viene ceduto per 7,5 milioni: qui gioca due stagioni, intervallate dal prestito all'Arminia Bielefeld nel 2020. Quest'estate Doan torna in Germania e passa a titolo definitivo al Friburgo per 8,5 milioni, giocando spesso come titolare accanto all'italiano, e in passato lui sì vero obiettivo viola, Grifo (22 le presenze fin qui per il nipponico, condite da 4 reti). Il Friburgo, per chi non seguisse il calcio tedesco, sta facendo una stagione strepitosa e occupa alla sosta il secondo posto, il primo degli "umani" dietro all'imprendibile Bayern Monaco. E Ritsu Doan ne è uno degli attori protagonisti.