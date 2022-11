“Ma perché un si compra noi?” – In-beom Hwang (Corea del Sud)

Una carriera in giro per il mondo

In-beom Hwang è un centrocampista classe 1996 che milita nell'Olimpyakos squadra in cui è arrivato quest'estate e dove è già diventato un punto di riferimento, ben 11 presenze dal primo minuto in campionato e 5 in Europa League dove è riuscito anche a trovare anche la via della rete nella gara d'andata nel play off contro l'Apollon, decisiva per il passaggio del turno. Nella sua carriera, finora, il centrocampista ha letteralmente girato l'intero globo. Dopo i primi calci in Corea, Hwang si è trasferito in Canada dove vi è rimasto per solo una stagione prima di trasferirsi al Rubin Kazan. In Russia, il centrocampista ha collezionato ottimi numeri, mettendo a referto 5 reti in 33 presenze. Lo scoppio del conflitto, però, lo ha portato a rescindere il contratto e a trasferirsi, dopo un breve ritorno in patria, in Grecia. Le sue caratteristiche, messe in mostra anche nella gara di quest'oggi, lo vedono come un centrocampista in grado di recuperare una grande quantità di palloni (7.5 la sua media a partita), oltre a saper gestire bene il pallone svariando su tutto il reparto