“Ma perché un si compra noi?” – Pellistri (Uruguay), desaparecido a Manchester

Ma perché un si compra noi?

Una terra vasta più della metà dell'Italia con una popolazione inferiore a quella della Toscana. Una terra dove si respira calcio e dove si sfornano calciatori professionisti. Nato a Montevideo il 20 dicembre 2001, Facundo Pellistri fa parte della lunghissima lista dei talenti sfornati dalla cantera del Peñarol, dove si afferma da giovanissimo come ala destra con libertà di accentrarsi. Un classico "trottolino" sudamericano, tutto dribbling e talento, capace di divincolarsi nel breve e creare la superiorità numerica sulla trequarti, Pellistri viene notato dal Manchester United che lo porta in Inghilterra sul finire dell'estate 2020 per 8,5 milioni. Oltremanica non riesce ad imporsi e per 18 mesi viene ceduto in prestito all'Alaves. In Spagna entra spesso a partita in corso ma anche qui non va oltre a qualche fiammata di classe. Mancano soprattutto i gol, ma per il ct Diego Alonso non ci sono dubbi e lo vuole con sé in Qatar, nonostante il rientro a Manchester da desaparecido. Schierato titolare all'esordio, entra a gara in corso nella sfortunata partita con il Portogallo e accende la Celeste.