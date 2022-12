“Ma perché un si compra noi?” – de Arrascaeta (Uruguay)

Con il battesimo dei Mondiali di Qatar 2022 , la redazione di Violanews.com ha inaugurato una rubrica giornaliera che ci accompagnerà fino al termine della rassegna mondiale. Ogni giorno introdurremo un protagonista di una delle nazionali impegnate in campo. Con un approfondimento su un calciatore che potrebbe fare al caso della Fiorentina . Tra il serio e il faceto, vestiremo i panni di osservatori, vagliando una serie di profili scelti non tra i più attesi alla vigilia, ma tra coloro che si guadagnano la ribalta sfruttando la vetrina più prestigiosa, quella sognata da ogni calciatore al mondo.

Avviso a lettori e 'naviganti' : il contenuto di questo articolo non prende spunto da indiscrezioni o rumors di mercato, trattasi piuttosto di un semplice gioco. Un "fantamercato" per seguire insieme il Mondiale e prepararci alla finestra invernale di trasferimenti.

La doppietta più amara del Mondiale. Perché Giorgian de Arrascaeta consegna all'Uruguay contro il Ghana una vittoria inutile, visto il contemporaneo successo della Corea del Sud sul Brasile: asiatici avanti per il maggior numero di gol segnati, Celeste a casa. Prima della gara odierna, il centrocampista offensivo del Flamengo aveva giocato l'ultima mezz'ora contro il Portogallo, dopo essere rimasto in panchina all'esordio contro la Corea del Sud.

La carriera di de Arrascaeta, nato a Nuevo Berlin il 1° giugno 1994, si è svolta solo in Sudamerica: dopo gli inizi in patria al Defensor Sporting, nel 2015 è approdato ai brasiliani del Cruzeiro, dov'è rimasto fino al 2019 per poi firmare con il Flamengo. Con i Rubro-Negro ha vinto due volte sia la Libertadores, sia il campionato brasiliano, sia la supercoppa brasiliana, affermandosi come uno dei migliori, se non il migliore interprete nel ruolo di tutto il continente.