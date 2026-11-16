Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Fiorentina, ecco la terza maglia: Joma si ispira alla bellezza di Firenze

2 - Balbo cambia ruolo e convince lo Sturm Graz: c'è una possibilità di ritorno

3 - Andreazzoli attacca i club: "Non fanno giocare italiani, così i giovani non crescono"

4 - CorSport: "Dodò si aspettava offerte importanti. A gennaio sarà addio"

5 - Dalla Turchia: "Oulai al Galatasaray? La risposta del fratello è chiara"