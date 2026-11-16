Non soltanto calcio, ma anche una riflessione più ampia sul futuro dei giovani e del movimento italiano. Aurelio Andreazzoli, allenatore della Fiorentina Primavera, è stato tra i protagonisti della 53ª edizione del Giglio d'Oro, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato al ciclismo, ricevendo il premio intitolato ad Alfredo Martini. A margine della manifestazione, il tecnico viola ha fatto il punto sulla stagione della propria squadra, soffermandosi poi su uno dei temi più delicati del calcio italiano: il percorso che porta i giovani talenti dal settore giovanile al professionismo. Queste le sue parole:

L'avvio di stagione

È un inizio di stagione inaspettato. Come tempi si è sviluppata più lentamente rispetto a quanto mi aspettassi. Adesso, però, siamo in una condizione di poter mettere nuovi tasselli: si è formato un substrato interessante che la squadra mostra tutte le volte che scende in campo.

Il futuro dei giovani

Credo che bisogna essere aperti ai ragazzi giovani, ma è evidente che devono essere messi nelle condizioni di essere apprezzati. La nostra Nazionale ha bisogno di giocatori di qualità. Fino ad oggi l'ultimo scalino si è rivelato insormontabile: passare dall'Under 21 alla prima squadra era un problema delicato da affrontare. È evidente che questo parte anche dall'utilizzo all'interno dei club. Ci sono alcune società che non presentano nemmeno un giocatore italiano e così è difficile realizzare ciò che vogliamo realizzare. Molto spesso vediamo partite in cui non c'è nemmeno un italiano in campo. I calciatori italiani, specialmente quelli giovani, fanno fatica a colmare il gap.

Mancanza di cattiveria agonistica?

Infine, una presa di posizione netta sulla discussione relativa alla presunta mancanza di cattiveria agonistica nei settori giovanili italiani. Per Andreazzoli, il problema va ricercato altrove:

Questa è una stupidaggine. Quello che manca, e si è visto anche ieri contro il Belgio, è un aspetto tecnico che va concretizzato.