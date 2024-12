Minieri, Vigorelli, You First e non solo: la galassia dei procuratori viola

Sguardo al futuro

Attenzione anche ai movimenti trasversali tra prima squadra e settore giovanile, con uno sguardo anche ad alcuni giocatori in prestito. È il caso dell'agenzia spagnola You First, che attraverso i suoi rappresentanti italiani segue Fortini, Amatucci, Biagetti e Ievoli, ma anche e soprattutto della Vigo Global Sport Services di Claudio Vigorelli (e del caposcout Andrea Ritorni), agente di Kayode così come di Lucchesi, Deli, Tchouameni e della stellina under 15 Croci. C'è poi la P&P Sport Management di Federico Pastorello, che da un lato cura gli interessi di Terracciano e Distefano, dall'altro quelli dei giovani Maiorana, Evangelista e Ceccarini. Focus sui giovani anche per la CAA Base, agenzia con sede in Inghilterra, della quale fanno parte Martinelli e Harder.