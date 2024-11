Harder… better, faster, stronger: ecco chi è il giovane centrocampista viola

Work it harder, make it better / Do it faster, makes us stronger, sempre per restare sulla scia daftpunkiana: lavora di più, rendilo migliore, fallo più velocemente, ci rende più forti. Che è un po' quello che Harder fa in mezzo al campo: corre e rifinisce, gestisce e conclude. E c'è una Fiorentina con lui in campo e ce n'è un'altra senza di lui, perché si sente la sua presenza ma ancora di più la sua assenza.