Rileggi tutte le cinque notizie più lette della giornata di ViolaNews
Focus VN - 2/3 di sosta: cosa emerge dal lavoro di Vanoli reparto per reparto
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
1 - Corsport: "La Fiorentina vuole Tiago Gabriel. Valutazione e l'accordo con Mendes"
2 - Alvini: "A Firenze grande prestazione. Un tifoso viola mi ha fatto ridere"
3 - FOTO - Riecco Grosso dopo l'esonero. Al Massimino per vedere il figlio
4 - Gattuso: "Nuno Tavares come Nuno Mendes. Da quando alleno difficilmente litigo"
5 - Castrovilli riparte, si allena con Figline: "Qui grazie a Lorenzo Venuti"
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