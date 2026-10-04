Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento e ha ricordato anche la vittoria ottenuta al Franchi contro la Fiorentina nel giorno del Centenario viola.

Com’è andata a Firenze contro la Fiorentina?«Abbiamo fatto una grande prestazione, con anche un po’ di fortuna, e abbiamo vinto 3-0 proprio nel giorno del Centenario. Dalla tribuna mi urlavano di mettermi a sedere e non ci facevo caso. Poi uno mi ha detto: “Mettiti a sedere che tanto la tua contrada non vincerà mai il Palio”. Quella è stata la cosa che mi ha colpito più di tutte».