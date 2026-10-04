Fabio Grosso torna allo stadio dopo l’esonero dalla Fiorentina: l’ex tecnico viola al Massimino per seguire Catania-Crotone e il figlio Filippo.
A pochi settimane dall’esonero dalla Fiorentina, Fabio Grosso torna a farsi vedere sugli spalti. L’ex tecnico viola è stato infatti fotografato allo stadio Angelo Massimino di Catania, dove ha assistito alla sfida tra Catania e Crotone.
Una presenza legata soprattutto a motivi familiari: nel Crotone gioca infatti il figlio Filippo Grosso. Per l’ex allenatore viola, dunque, un pomeriggio da semplice spettatore dopo la fine della sua avventura sulla panchina della Fiorentina, conclusa non nel migliore nei modi
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