Direttamente dal Festival dello Sport di Trento. Gennaro Gattuso ha parlato di Nuno Tavares, soffermandosi sul talento del terzino portoghese e sulla necessità di dargli continuità:

Nuno Tavares? Per me c’è solo un terzino al suo livello: Nuno Mendes del PSG. Prima della partita contro il Milan gli ho fatto una battuta: la tua famiglia ti ha lasciato 100 milioni in eredità e in cinque anni hai sperperato tutto. Tutto questo è Nuno Tavares. Lui ha tutto: destro, sinistro, dei picchi di velocità incredibili. Eppure non ha dato continuità alla sua carriera. All’inizio non è stato rose e fiori con lui, ci sono stati momenti di tensione. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto il percorso opposto, ho sempre lavorato duramente perché ero più scarso degli altri. Per questo faccio fatica a sopportare chi ha talento e lo butta via.