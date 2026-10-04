Gattuso al Festival dello Sport: “Nuno Mendes è l’unico terzino al suo livello. Odio chi ha talento e non fa nulla per migliorarsi”
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Direttamente dal Festival dello Sport di Trento. Gennaro Gattuso ha parlato di Nuno Tavares, soffermandosi sul talento del terzino portoghese e sulla necessità di dargli continuità:
Nuno Tavares? Per me c’è solo un terzino al suo livello: Nuno Mendes del PSG. Prima della partita contro il Milan gli ho fatto una battuta: la tua famiglia ti ha lasciato 100 milioni in eredità e in cinque anni hai sperperato tutto. Tutto questo è Nuno Tavares. Lui ha tutto: destro, sinistro, dei picchi di velocità incredibili. Eppure non ha dato continuità alla sua carriera. All’inizio non è stato rose e fiori con lui, ci sono stati momenti di tensione. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto il percorso opposto, ho sempre lavorato duramente perché ero più scarso degli altri. Per questo faccio fatica a sopportare chi ha talento e lo butta via.
Su Lotito
Gattuso ha poi parlato anche del suo rapporto con Claudio Lotito, smentendo l’immagine di un confronto costantemente conflittuale con il presidente della Lazio:
Lotito? È una leggenda il fatto di litigare sempre con lui. Da calciatore ho fatto qualche sciocchezza, ma da quando faccio questo mestiere difficilmente litigo.
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