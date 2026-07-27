VIDEO VN - Grosso, modulo e qualità. Nasce una nuova Fiorentina

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1 - Repubblica: “L’idea stupenda di Grosso per il centrocampo della Fiorentina”2 - Dai Balcani a Firenze: ecco Sharka, lo “squalo” del 2010 che sogna la Fiesole3 - Moretto: “Moise Kean il preferito di Fabregas. L’alternativa all’attaccante viola”4 - Gimenez è ai margini al Milan: anche la Fiorentina sonda il terreno5 - VN – Comuzzo-Torino, è fatta: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni