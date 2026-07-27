Santiago Gimenez ha deluso le aspettative al Milan. Il messicano anche al Mondiale non è stato tra i protagonisti, anche per un problema alla caviglia che lo tormenta da tempo. I rossoneri hanno così puntato su Goncalo Ramos, arrivato dal Psg. El Bebote potrebbe lasciare Milanello, cercando una nuova occasione.
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Gimenez è ai margini al Milan: anche la Fiorentina sonda il terreno
Il Milan può cedere Santi Gimenez. Anche la Fiorentina sonda il terreno per l'attaccante
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Secondo Calciomercato.com, Lazio e Fiorentina hanno sondato il terreno per l'ex Feyenoord. Paratici si muoverebbe per lui, in caso di cessione di Moise Kean. Il Milan ha aperto alla cessione con la formula del prestito con obbligo di riscatto.
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