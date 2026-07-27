La Fiorentina continua a costruire una rosa giovane e di prospettiva. Il prossimo rinforzo sarà Victor Valdepenas, terzino sinistro classe 2005 del Real Madrid, che arriverà a titolo definitivo per circa otto milioni di euro. Nell'accordo è prevista una clausola che consentirà al club spagnolo di mantenere il 50% sulla futura rivendita del giocatore e un diritto di recompra valido per le prossime tre stagioni, sulla falsariga dell'operazione che portò Nico Paz al Como. Per il difensore è pronto un contratto di cinque anni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Fiorentina giovane e di prospettiva. Valdepenas e Joao Mario in arrivo”
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina giovane e di prospettiva. Valdepenas e Joao Mario in arrivo”
Victor Valdepenas e Joao Mario saranno i prossimi innesti per la rosa di Fabio Grosso
Ma il mercato viola non si fermerà qui. È infatti sempre più vicino anche l'arrivo di Joao Mario dalla Juventus: il portoghese, 26 anni, è destinato a rinforzare la corsia destra garantendo qualità, corsa e spinta. La dirigenza resta inoltre al lavoro per regalare a Fabio Grosso un nuovo esterno offensivo, con la possibilità di un altro colpo a sorpresa nelle prossime settimane. Lo scrive Il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA