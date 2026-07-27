C'è incertezza sul futuro di Moise Kean. Grosso ha ribadito la sua speranza nella permanenza del giocatore, lasciando però trapelare che la Fiorentina ascolterà ogni offerta ritenuta idonea alla valutazione del giocatore.
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Moretto: “Moise Kean il preferito di Fabregas. L’alternativa all’attaccante viola”
Le ultime di Matteo Moretto sull'interessamento del Como per Moise Kean
Il Como è alla ricerca di un attaccante e ha mostrato interesse nei confronti dell'attaccante viola. Secondo quanto riporta MatteoMoretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Cesc Fabregas considera Kean il primo obiettivo per rinforzare la sua squadra. I contatti ci sono stati.
L'alternativa a Kean sarebbe Zirkzee. In questo caso c'è da capire la volontà del giocare e del Manchester United.
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