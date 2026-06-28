Via Fazzini, Gazzetta: “Paratici mette gli occhi su un argentino, il nuovo Iniesta”

Fabio Paratici però starebbe seguendo Tomas Aranda del Boca Juniors, le recensioni su di lui sono ottime. La Fiorentina osserva

Redazione VN 28 giugno - 05:46

Il mercato sudamericano offre tante opportunità e il diesse viola è stato sempre molto bravo a pescare giocatori da lanciare in Europa. A centrocampo la Fiorentina è messa bene, serve un rinforzo di qualità per sostituire Jacopo Fazzini, in uscita, e il primo nome sulla lista di Fabio Grosso è Kristian Thorstvedt del Sassuolo,per cui ci sono già stati dei contatti con il procuratore Luca Ariatti.

Aranda — Fabio Paratici però starebbe seguendo Tomas Aranda del Bova Juniors, (IL PUNTO DI SANDRELLI) le recensioni su di lui sono ottime ed è considerato uno dei giovani più promettenti del vivaio del Boca: 19 anni, è un centrocampista creativo che può fare anche il trequartista ma si muove bene pure da mezzala.

Il nuovo Iniesta — Visione di gioco e qualità, si ispira a Iniesta, ha una clausola rescissoria di 20 milioni e un contratto che scade nel 2029, in passato era stato seguito pure dal Parma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.