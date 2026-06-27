Koleosho e Thorstvedt: quel che c’è per uno manca per l’altro e viceversa

La Fiorentina ha battuto il primo colpo con l’acquisto di Viery, che però dovrà essere necessariamente seguito da altri innesti funzionali al progetto tecnico di Fabio Grosso, come scrive il Corriere dello Sport. Per valorizzare il suo 4-3-3, in pole position c’è Luca Koleosho del Burnley, che chiede 10 milioni di euro per lasciarlo partire . Contratto quinquennale e ingaggio sotto al milione, si aspetta di ottenere il sì del giocatore

Thorstvedt

Situazione opposta per Thorstvedt del Sassuolo, che ha già detto sì alla Fiorentina e spinge col Sassuolo, che da parte sua ha perso Koné per infortunio e per il momento prende tempo. Un'alternativa, Miretti della Juventus, costa 14 milioni di euro alla Juventus e piace anche al Bologna.