Rep: “Nuove ambizioni per il centenario. La Fiorentina rilancia e blinda Ndour”

Il punto sul calciomercato della Fiorentina dopo i vertici a New York: gli obiettivi sembrano decisamente cambiati

Redazione VN 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 11:17)

Il viaggio oltreoceano della dirigenza viola è giunto al termine. Come si legge nell'edizione odierna de La Repubblica, il dg Alessandro Ferrari e il ds Fabio Paratici sono ripartiti per l'Italia dopo una settimana densa di incontri con la presidenza a New York. Un summit decisivo per tracciare le linee guida del futuro, che verranno spiegate dettagliatamente alla tifoseria, desiderosa di risposte dopo un'annata deludente, in una conferenza stampa del club prevista in settimana, forse già questo giovedì.

Le rassicurazioni di Commisso e Paratici — Sabato intanto, in occasione della quarta Festa Viola del Valdarno, sono filtrate le prime importanti rassicurazioni. Il quotidiano riporta le parole del ds Fabio Paratici: "Stiamo facendo di tutto per cercare di costruire la miglior squadra per Firenze e per la Fiorentina".

A fargli eco, tramite un videomessaggio proiettato durante l'evento, è stato lo stesso presidente Joseph Commisso: "Vogliamo costruire una Fiorentina degna della sua storia, dei suoi tifosi e degna del futuro che tutti vogliamo guardando avanti con coraggio, unità e con l'ambizione che questa città e questo club meritano. La stagione del centenario si avvicina, ma non deve essere soltanto una celebrazione del passato, quanto l'inizio di un futuro più forte".

Svolta nelle strategie: si investe per il centenario — Secondo La Repubblica, queste parole segnano una netta svolta rispetto ai giorni scorsi, quando nell'ambiente si rincorrevano voci di ridimensionamento legate alla riduzione del monte ingaggi, a spese contenute e alla cessione dei big. Dai vertici negli Stati Uniti sembra invece essere emersa la volontà decisa di investire e rilanciare in vista della storica stagione del centenario. Rispetto ai profili poco attraenti e low-cost circolati tra fine maggio e inizio giugno, radiomercato ha iniziato ad accostare alla Fiorentina nomi di spessore internazionale, giovani e forti. Il quotidiano conferma infatti che la lista degli obiettivi si è fatta decisamente più interessante con quattro nomi caldi seguiti dagli uomini di mercato viola: si va da Matteo Ruggeri (classe 2002), esterno sinistro di proprietà dell'Atletico Madrid ed ex Atalanta, al laterale destro di spinta in forza al Genoa Brooke Norton-Cuffy (2004), passando per la stellina dell'Under 21 azzurra ed esterno offensivo Luca Koleosho (2004) fino al centrale rumeno del Tottenham Radu Dragusin (2002), profilo che piace moltissimo a Paratici da tempo anche se per lui non ci sono ancora trattative avanzate.

Il mercato in uscita: blindato Ndour — In tutto questo, scrive La Repubblica, un fattore decisivo sarà la capacità di cedere bene gli esuberi non funzionali al progetto tecnico di Fabio Grosso, trattenendo invece i perni su cui puntare. È il caso di Cher Ndour: il centrocampista è il giocatore viola che vanta più richieste sul mercato, ma ha letteralmente stregato Paratici. Il club lo ritiene incedibile, tanto che il ds sta respingendo gli assalti delle big: Grosso lo considera un elemento centrale e lo impiegherà come mezzala nel suo centrocampo a tre.

Adesso la "musica" suonata a parole dalla dirigenza dovrà trasformarsi in fatti concreti sul mercato, con l'obiettivo di presentarsi all'inizio del ritiro al Viola Park (verosimilmente tra il 7 e l'8 luglio) con una squadra già pronta per riscattare l'ultima stagione.